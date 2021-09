Giovanni Maria Arena per il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Davide Pozzi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Comune di Viterbo

COMUNICATO STAMPA N° 482

Viterbo, 2 settembre 2021

Oggi 2 settembre l’ingegnere Davide Pozzi lascia il Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo per andare a ricoprire l’incarico di dirigente dell’Ufficio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, presso la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a Roma. Ho avuto modo di leggere la parole di saluto che il comandante Pozzi ha rivolto alla sua squadra, a tutti i rappresentanti istituzionali del nostro territorio, a tutti coloro che nei vari ambiti si sono distinti nella gestione delle fasi di emergenza della pandemia. Le sue parole di ringraziamento le ha dedicate anche ai cittadini. Ecco, questo è un grande segnale di umanità e professionalità. E la città ringrazia con lo stesso affetto e con la stessa gratitudine. Il comandante Pozzi in questi due anni ha guidato il Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo con grande passione, impegno e abnegazione per garantire la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Due anni non certo facili. Ora lo attende un nuovo e prestigioso incarico. Buon lavoro ingegner Pozzi, anche Viterbo la saluta con un affettuoso “arrivederci”.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo