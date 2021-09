Festa S. Rosa, obbligo di mascherina anche all’aperto

C’È L’ORDINANZA DEL SINDACO ARENA

NewTuscia – VITERBO – Dalle ore 20 alle ore 24 dei giorni 3, 4 e 5 settembre 2021, a piazza del Plebiscito , anche all’aperto, sarà obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine). Lo ha disposto il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza firmata nel pomeriggio di oggi (n. 54 del 2/9/2021).

“L’accensione della Macchina di Santa Rosa domani 3 settembre alle ore 21 rappresenta un momento particolarmente atteso dai viterbesi, un appuntamento che potrebbe favorire la concentrazione di molte persone nei pressi di Gloria, a piazza del Plebiscito. Cosi come potrebbe verificarsi un notevole afflusso di cittadini anche nei successivi due giorni festivi. Si potrebbero creare, anche all’aperto, situazioni di mancato rispetto del necessario distanziamento interpersonale. Ho ritenuto pertanto opportuno e necessario emanare questa ordinanza”.

In tutto il territorio comunale, anche all’aperto – si legge nel provvedimento – permane comunque l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine) ogni qualvolta non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, così come previsto da vigente ordinanza del ministero della Salute. Il sindaco invita quindi a voler rispettare scrupolosamente le disposizioni previste, emesse a esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica, per impedire situazioni di contagio che potrebbero agevolare la diffusione del Covid-19.

In caso di violazione degli obblighi imposti con tale ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa dello Stato centrale. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it .