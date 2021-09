Coronavirus, vaccinazioni. Il vax tour della Asl in piazza dei Caduti domenica 5 settembre

L’assessore Sberna: “Grande successo dell’appuntamento dello scorso 26 agosto. Oltre cento vaccinazioni”

L’iniziativa è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 79 anni

NewTuscia – VITERBO – Domenica 5 settembre il “vax tour” anti Covid promosso dalla Asl di Viterbo in stretta collaborazione con il settore servizi sociali del Comune di Viterbo fa nuovamente tappa a piazza dei Caduti, davanti alla ex chiesa Almadiani, dalle ore 9 alle ore 17. Oltre cento le persone vaccinate in occasione del precedente appuntamento lo scorso 26 agosto. Lo ricorda l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna ai cittadini viterbesi non ancora vaccinati. “Grazie a questa importante iniziativa, che vede ancora una volta Asl e Comune di Viterbo in stretta sinergia, tutte quelle persone di età compresa tra i 18 e i 79 anni non ancora vaccinate possono approfittare dell’appuntamento del prossimo 5 settembre. Un appuntamento che, ci tengo a ribadirlo, è stato programmato a seguito del consenso e dell’affluenza della volta precedente. Insieme alla Asl, che ringrazio, abbiamo pertanto deciso di ripetere l’iniziativa nello stesso luogo e con le stesse modalità”.

Sarà inoculato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione. È possibile aderire all’iniziativa, presentandosi spontaneamente presso la postazione mobile Asl. La presenza dei professionisti e del camper Asl rappresenterà anche un momento di confronto e un’occasione per la popolazione di chiedere chiarimenti, cercare risposte ai dubbi e avere informazioni sulla base dello stato di salute circa la soluzione più appropriata nella scelta del vaccino, nonché per valutare con il curante e con il medico eventuali controindicazioni. L’appuntamento di domenica prossima a Viterbo rientra nell’ambito dell’iniziativa itinerante “vax tour”, promossa della Asl di Viterbo, destinata principalmente alla popolazione residente nella Tuscia, ma anche in tutta la regione Lazio, che sta trascorrendo un periodo di vacanza presso le principali località turistiche del viterbese. Nei giorni scorsi il camper ha raggiunto tanti altri comuni della provincia e proseguirà ancora nei prossimi giorni. Per ulteriori informazioni sul programma vax tour consultare la pagina Fb Asl Viterbo.