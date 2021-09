Via Belluno, lavori a partire dalla prossima settimana

NewTuscia – VITERBO – Lavori in via Belluno a partire dalla prossima settimana. L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni che hanno interessato nelle scorse settimane la zona alta della città, tra cui via Carlo Cattaneo, via Silvio Pellico, via della Pila, via Ippolito Nievo, via Caduti IX Stormo e via Monti Cimini. A darne comunicazione è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “Nei prossimi giorni si procederà con nuovi sondaggi per individuare la causa dello smottamento verificatosi in via Belluno.

Nel mentre sono stati prorogati i provvedimenti previsti al traffico e alla sosta veicolare nella zona interessata dai lavori. Pertanto, a partire dall’avvio dell’intervento previsto per la prossima settimana, su via Belluno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Se necessario, sarà inoltre istituito il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, con traffico consentito a residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sulla via, per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti”.

Tali provvedimenti saranno portati a conoscenza dell’utenza attraverso idonea segnaletica che verrà apposta a cura della ditta appaltatrice almeno 48 ore prima (ord. n. 438 del 31/8/2021 – LLPP).