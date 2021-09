Gli imprescindibili per il campeggio sostenibile

Amanti del campeggio, dell’avventura, delle scoperte e delle vacanze zaino in spalla, unitevi! Questo è l’articolo che fa per voi, perché insieme andremo a scoprire come fare in modo che la nostra permanenza o il nostro semplice passaggio in un campeggio possa avere il minor impatto possibile sull’ambiente.

Per prima cosa, questo dipende dal campeggio in sè, nel senso di struttura, o dall’attrezzatura nostra? Ambedue questi fattori hanno importanza, nostra sempre è la scelta. Prima di tutto, dobbiamo scegliere strutture green, che rispettino il luogo in cui sorgono, che non abbiano un impatto negativo sulla flora e sulla fauna. Dopodiché, si passa al capitolo “attrezzatura”, che è precisamente ciò di cui tratteremo in queste righe.

Ovviamente parliamo di “impatto ambientale” non solo in relazione all’oggi, ovvero al nostro passaggio in una data struttura durante le nostre prossime vacanze zaino in spalla, ma anche sul lungo periodo: materiali con un coefficiente alto di riciclabilità, ad esempio, dovrebbero stare in cima alla nostra lista dei desideri, qualora la natura e la sua tutela fossero voci importanti del nostro bilancio.

Ma non perdiamo altro tempo: scopriamo quali sono gli articoli davvero imprescindibili per un campeggio che possa definirsi “sostenibile”, o il più possibile tale!

UNA TENDA ATTENTA ALLA NATURA

Certo, una tenda col “cuore di bosco” dovrebbe essere qualcosa che desideriamo: dal packaging al materiale utilizzato per la produzione vera e propria, magari addirittura materiale riciclato, ecco che tutto dovrebbe rispettare alcuni standard per poter definire la nostra tenda una tenda “green”.



SACCHI A PELO PREMUROSI

Se pensate che possa essere impossibile tenervi al caldo e rispettare l’ambiente nel medesimo istante…vi sbagliate! Sacchi a pelo e materassini possono eccome essere attenti alla natura. Esistono sacchi a pelo, infatti, il cui tessuto interno è davvero assai ecosostenibile, dato che i bagni di tintura vengono fatti per un filo su due, risparmiando all’ambiente un mucchio di inquinamento, tra emissione di polveri sottili e problemi idrici non indifferenti.

ZAINI ECOFRIENDLY

Lo zaino è senza dubbio un accessorio fondamentale per chi vuole campeggiare, ma che sia prodotto rispettando ambiente e natura è fondamentale qualora volessimo essere campeggiatori dalla bassa impronta ambientale: occhio ai materiali di produzione, come l’imbottitura e il rivestimento, quindi! Cercate sempre uno zaino che sia ovviamente comodissimo (imbragature in vita, essenziali per portare il peso in spalla per lunghi tragitti) ma che rispettino l’ambiente in fase di produzione.

MATERASSINI ECOSOSTENIBILI

Oltre a questo, materassini che siano sia green che comodissimi esistono, come quelli con dicitura “eco” e una pompa integrata per il gonfiaggio. Vi pare poco? A noi per niente!

L’ABBIGLIAMENTO DA ZAINO IN SPALLA CHE RISPETTA L’AMBIENTE

Oltre all’attrezzatura vera e propria, non dimentichiamoci dell’abbigliamento, dato che spesso ci troviamo a fare delle scelte di campo anche in questo settore: materiali che rispettino la natura, nel senso ampio di flora e fauna, esistono ed è nostro compito fare in modo che finiscano nel nostro armadio prima e nel nostro capiente zaino poi: cotone proveniente da agricoltura biologica, lane provenienti da allevamenti che non praticano il mulesing e tanto altro. Questi sono gli accorgimenti per un abbigliamento che sia attento alla natura, dalla A alla Z.

UNA VOLTA IN STRUTTURA: ACQUISTO DI CIBO A KM 0

Ecco un altro punto importante per il nostro green camping: una volta che, sul posto, ci troveremo a consumare del cibo, badiamo che sia prodotto nella regione in cui campeggiamo, meglio ancora se a km 0. Questo è un modo molto intelligente di lavorare su più fronti quando si tratta di incidere sull’ambiente il meno possibile, dato che il trasporto di cibi e bevande ha un impatto mastodontico sull’ambiente che ci circonda!

STRUTTURE ECO IN ITALIA

Trovare campeggi sostenibili in Italia sta diventando più semplice col passare del tempo e l’incremento dell’attenzione a queste importanti tematiche. Strutture plastic free, contatori per il controllo idrico, spiegazioni su come non sprecare le risorse naturali, acqua calda ed energia prodotte con impianti fotovoltaici pulitissimi e tanto altro. Certo, la ricerca potrebbe occuparvi un po’ di tempo, ma un campeggio consapevole è davvero necessario, quindi il tempo non sarà affatto sprecato, ma ripagato da una vacanza interamente ecosostenibile.

CERCARE STRUTTURE GREEN ANCHE ALL’ESTERO

Qualora la vostra decisione sia di campeggiare in modo ecosostenibile fuori dai confini italiani, niente paura: a tratti vi sarà ancora più semplice trovare strutture assai adeguate, nelle quali la raccolta differenziata sarà soltanto un requisito minimo, una specie di “minimo sindacale”: parliamo di strutture magnifiche con disponibilità di biciclette e e-bikes, prodotti a km zero forniti dalla struttura quando si tratta di mangiare. Anche all’estero troverete campeggi con un’impronta energetica bassissima, ottimi per ospitare noi viaggiatori attenti alla natura e a non inquinare oltremodo.

Speriamo di avervi fornito dei validi consigli per mantenere ben saldi i vostri principi di viaggiatori consapevoli e di campeggiatori rispettosi!

Non ci resta che augurarvi un buon campeggio…green!