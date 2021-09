Federlazio: in giunta camerale Rino Orsolini. Consiglieri Alberto Cavallari e Tiziana Governatori

NewTuscia – VITERBO – Oggi è

stata eletta la Giunta che rappresenterà la nuova Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. L’imprenditore Rino Orsolini della Federlazio è stato eletto membro di Giunta nel settore “Industria”. Dopo l’elezione del Presidente Merlani è stato dunque completato l’assetto della nuova CCIAA delle due province. La Federlazio sarà quindi rappresentata in Camera di Commercio da Rino Orsolini e dagli altri due Consiglieri Alberto Cavallari e Tiziana Governatori.

Un gruppo di lavoro forte, coeso, quello della nuova Camera di Commercio, dove sono rappresentate tutte le Associazioni di categoria di ogni settore di entrambe le province, formato da 6 membri di Giunta per un totale di 28 Consiglieri. Una squadra che nasce da un lungo lavoro durato tanti mesi dove le varie Associazioni hanno sempre operato congiuntamente per arrivare a questo risultato. Sempre con lo scopo di avere bene a mente quale dovesse essere la migliore composizione possibile per rappresentare al meglio le imprese delle due province per i prossimi 5 anni.

I territori di Rieti e Viterbo hanno delle potenzialità enormi e tutti i rappresentanti delle imprese hanno ora l’onore di poter creare le condizioni per svilupparlo al meglio. Una sfida importante soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi ultimi mesi con la pandemia.