Civita di Bagnoregio location dello spot della trasmissione Tv “Il Lazio degli Eventi”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Mercoledì 8 settembre verrà girato lo spot de “Il Lazio degli Eventi”, la trasmissione di promozione turistica televisiva, a Civita di Bagnoregio. Il format andrà in onda ogni ultimo giovedì del mese da settembre nell’ambito della trasmissione “Luce Nuova sui fatti” su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 del Digitale terrestre). La scelta di fare lo spot a Civita di Bagnoregio è stata fatta dalla redazione dopo settimane di valutazioni di varie location della Tuscia e del Lazio, tutte stupende, che potessero meglio esprimere l’aspet to promozionale in televisione delle eccellenze turistiche della nostra regione.

Civita di Bagnoregio è l’unico sito italiano candidato ad essere, nel 2022, patrimonio mondiale dell’Unesco e, negli ultimi anni (escludendo la congiuntura del Covid), è arrivato ad avere circa un milione di presenze turistiche all’anno, avvicinandosi alle mete storiche più visitate in Italia. Bagnoregio ha lavorato molto, negli ultimi anni, nella promozione del turismo a livello nazionale ed internazionale e rappresenta, com’è previsto nella linea editoriale de “Il Lazio degli Eventi”, un’eccellenza turistica che ha fatto conoscere la Tuscia ed il Lazio nel mondo. Da tutte queste considerazioni è stata fatta la scelta di Civita di Bagnoregio come location dello spot.

A condurre “Il Lazio degli Eventi” sarà Gaetano Alaimo con la partecipazione di Alessia Mancini che farà le interviste in esterna ai protagonisti delle varie puntate.

Alessia Mancini, volto già noto dello spettacolo avendo partecipato anni fa alle finali nazionali di Miss Italia e come ospite in molti programmi Rai e Mediaset, è attualmente una pittrice ed è stata scelta specificamen

te per “Il Lazio degli Eventi” per intervistare i protagonisti della trasmissione.

Hanno già aderito a “Il Lazio degli Eventi” i Comuni di Montalto di Castro, Bagnoregio e Civita Castellana e sono in corso contatti con altre realtà turistiche private ed associazioni per definire le singole puntate.

Civita di Bagnoregio verrà ripresa per essere il simbolo del turismo del Lazio che, nel lungo periodo di emergenza Covid, è stato uno dei settori economici più colpiti. La televisione è il mezzo per eccellenza di promozione su scala di massa e, “Il Lazio degli Eventi”, è uno strumento unico nel suo genere per rilanciare il turismo di Comuni, enti, associazioni ed imprese turistico-ricettive.



Ringraziamo il sindaco di Bagnoregio Luca Profili per avere concesso l’autorizzazione alle riprese.

Sarà un anno intenso che faremo con tutti i nostri web e telespettatori!

Chi vuole mettersi in contatto con la redazione di “Il Lazio degli Eventi” può farlo chiamando il 340/9409572, mandando una mail a: laziodeglieventitln@libero.it.

Facebook: Il Lazio degli Eventi