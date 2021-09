Camera di Commercio Rieti-Viterbo: ecco la nuova Giunta

NewTuscia – VITERBO – Dopo l’elezione del presidente Domenico Merlani alla guida della nuova Camera di Commercio di Rieti – Viterbo, il Consiglio camerale nella seduta odierna ha nominato i cinque componenti della Giunta camerale che è così composta: Domenico Merlani (presidente), Lui gia Melaragni (Artigianato), Rino Orsolini (Industria), Mauro Pacifici (Agricoltura), Vincenzo Peparello (Commercio), Leonardo Tosti (Commercio).

Nella medesima seduta è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti composto da: Paolo Levato (presidente), Sonia Perà e Nicoletta Sciammaneo.

“Con l’elezione dei membri di Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti – dichiara il presidente Domenico Merlani – la nuova Camera di Commercio Rieti – Viterbo ha completato il percorso che prevedeva l’insediamento di tutti gli organi statutari. Si avvia da oggi una nuova fase che ci vede più direttamente impegnati sul piano operativo attraverso scelte strategiche che aiutino le imprese dell’alto Lazio a salire sul treno della ripresa. In tal senso ringrazio i membri di Giunta eletti per la loro disponibilità di fronte a una sfida tanto impegnativa quanto determinante per lo sviluppo del nostro territorio. Così come ringrazio nuovamente il Consiglio camerale per la fiducia accordataci e per il ruolo significativo che svolgerà in questo mandato che ci vedrà in prima linea fino al 2026”.