Asl Frosinone: “Zingaretti chiarisca su regolarità assunzione primari”

NewTuscia – FROSINONE – Riceviamo e pubblichiamo.

<<Gravano forti dubbi sui concorsi per Direttori di UU.OO.CC (unità operativa complessa) della ASL di Frosinone nel periodo di gestione commissariale 2015-2019, al punto che la Procura di Frosinone se ne sta interessando da circa tre anni, come riportato da un organo di stampa locale nel Luglio scorso.

Visti i precedenti negativi di Concorsopoli nel Lazio è necessario fare piena luce su eventuali irregolarità. A questo proposito, desta perplessità la mancata concessione dell’accesso agli atti, richiesto dal sindacato UGL Sanità per capire se veramente come sembra, nei fascicoli dei concorsi in alcuni casi manchino le autodichiarazioni dei commissari d’esame sull’esclusione delle cause di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero inficiare l’imparzialità del giudizio. In altri casi sembrano esserci dichiarazioni non conformi alla pertinente delibera regionale 174/2013. Senza parlare poi del caso in cui risulterebbe mancante anche il verbale del sorteggio della commissione esaminatrice. Attendiamo pertanto in tempi brevi , opportune e puntuali delucidazioni da Zingaretti e D’Amato in Consiglio Regionale.>>

Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

Fdi Regione Lazio