Riprende a settembre il processo contro i Pira

NewTuscia – FARNESE – Riprenderà il 15 settembre il processo a carico dei fratelli Pira, Marco e Paolo, e del padre Antonio, accusati di aver ucciso due cani con il manico di una zappa e di aver spezzato il collo ad alcune galline.

La famiglia di allevatori sardi stabilitasi a Farnese, secondo l’accusa, si sarebbe vendicata dell’ex sindaco Dario Pomarè per la riassegnazione dei terreni a uso civico. I fatti risalgono alla notte compresa tra il 18 e il 19 febbraio 2015.

Arrestati dai carabinieri per stalking, armi e altri reati nell’ambito dell’operazione “Terra madre” nel luglio 2015, a fare le spese della brutale vendetta un segugio e una jack russel, mentre un terzo cane sarebbe riuscito a salvarsi scappando. Nel corso di questi sei anni i fratelli Pira sono stati nuovamente arrestati: lo scorso 12 dicembre sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di un fucile e una pistola – quest’ultima del resto mai ritrovata- da utilizzare per due rapine che avrebbero pianificato, ma non portato a termine, nei mesi di lockdown, nella primavera del 2020. Dopo sei mesi di carcere e il patteggiamento di 18 mesi e due anni e 11 mesi, nel dicembre 2020 il tribunale del riesame ha rigettato il ricorso della difesa contro la misura di custodia cautelare, sottolineando i precedenti dei due “sintomatici di personalità spiccatamente incline alla violenza.”

Per il processo ancora in corso invece, a maggio sono state ascoltate in aula testimonianze di agricoltori, presunte vittime di furti e ritorsioni da parte dei Pira.