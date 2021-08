NewTuscia – VITERBO – La rottura delle tubature nel quartiere dell’Ellera, che ha visto l’intervento di polizia locale e vigili del fuoco intorno alle 11 di questa mattina, ha causato una fuga di gas il cui odore si è diffuso in tutta la zona.

Non si conoscono ancora le cause, al momento sono in corso le operazioni di ripristino; l’area è recintata partendo dall’inizio di Via Venezia Giulia fino all’incrocio per via Dalmazia.