Emanuele Maggi confermato candidato Sindaco con la lista ‘Bassano Insieme’

NewTuscia – BASSANO ROMANO – La lista “Bassano Insieme” conferma Emanuele Maggi candidato Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Bassano Romano. Dopo l’esperienza dei 5 anni appena trascorsi, “Bassano Insieme” si propone di nuovo con alla guida l’attuale primo cittadino.

“Crediamo – commenta Emanuele Maggi – di aver fatto uno sforzo importante per il nostro paese e per i cittadini che abbiamo sempre cercato di ascoltare. Adesso guardiamo ava nti chiedendo il loro consenso per portare a termine i progetti già avviati e aggiungendo nuovi obiettivi per proseguire il programma ormai avviato”.

Come non ricordare l’apertura della Farmacia Comunale al centro storico, l’efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione, la variante urbanistica della zona artigianale, il lavoro costante in tema di politiche sociali, ambientali, culturali, sportive e turistiche, l’approvazione del progetto per la costruzione del nuovo stadio comunale, i lavori pubblici sull’impiantistica sportiva (campo polifunzionale e palazzetto dello sport), i tanti chilometri di strade urbane e rurali rimesse a nuovo, gli interventi sulle scuole e nel centro storico, l’inaugurazione del parco pubblico “Mario Cenciarini”, l’ottenimento di finanziamenti, tra cui l’impegno che ha portato a Bassano Romano 9 milioni di Euro per il recupero totale di Villa Giustiniani, il rifacimento del Teatro di Villa Giustiniani sia con fondi propri sia attraverso la partecipazione a bandi pubblici e tanto altro.

“Quello che si sta per concludere – continua il Sindaco Maggi – è stato un mandato amministrativo non certo facile e segnato, nella seconda parte, anche dalla sfida della pandemia da Coronavirus. Abbiamo iniziato subito in salita con la necessità di risanare il bilancio comunale dal disavanzo accertato dalla Corte dei Conti con Euro 816.826,13 da ripianare in 3 anni e Euro 472.889,45 da spalmare in 28 anni. Con uno sforzo notevole siamo riusciti a rimettere i conti in ordine rispettando il piano di rientro. Questo rappresenta uno dei grandi risultati di questa Amministrazione che si aggiunge ai tanti altri progetti portati avanti e messi già in cantiere”.

La lista “Bassano Insieme” si presenta con una squadra che potrà contare sull’esperienza di alcune persone dell’attuale Amministrazione e con nuovi elementi che saranno in grado di dare ulteriore spinta al cammino avviato e ai tanti progetti già in cantiere e altri da implementare insieme.

“Siamo convinti – conclude il Sindaco Maggi – che, da una parte, sia assolutamente necessario avere una continuità amministrativa e progettuale e, dall’altra parte, avere sempre nuove energie per proseguire il lavoro di rinnovamento di Bassano Romano”.

Resta fermo l’approccio fondato sulle sane e oneste relazioni umane, sul senso di comunità, sulla trasparenza e sulla lealtà, sulla condivisione e sull’amore verso Bassano Romano e i suoi cittadini.

La lista completa verrà presentata nei prossimi giorni anche con incontri pubblici dove ci sarà un confronto aperto con i cittadini.

Emanuele Maggi

Emanuele Maggi, 33 anni, vive da sempre a Bassano Romano.

L’attivismo politico per il territorio ha sempre rappresentato la sua più grande passione.

Nel 2009 è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, dal 2011 al 2016 ha ricoperto l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche Giovanili, Politiche Comunitarie e reti informatiche nel Comune di Bassano Romano; dal febbraio 2016 è membro del Direttivo della Consulta regionale dei Giovani Amministratori del Lazio, organo di A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Nel 2016 è stato eletto Sindaco di Bassano Romano con la lista “Bassano Insieme”.

Nel 2019 è stato eletto Presidente della Comunità del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Dal 2016 al 2019 è stato membro del Comitato Provinciale dei Sindaci sulla sanità.