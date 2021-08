Chiara Frontini: “Amministrazione incapace, oggi è la dimostrazione che sono solo attaccati alle poltrone”

NewTuscia – VITERBO – Queste le dichiarazioni di Chiara Frontini, lleader di Viterbo2020, dopo l’assenza della maggioranza dal consiglio comunale e la nomina successiva della nuova giunta questa mattina.

“Abbiamo portato un tubettino di attack.

La risposta che il sindaco ha dato nella conferenza stampa sua ossia che solo noi pensiamo che i cittadini seguano la politica e che nessuno si è accorto che la città e stata senza giunta mi fa ribattere due cose:

Ai cittadini viterbesi che il vostro sindaco vi considera degli inetti disinteressati, perché se questa è la concezione che Arena ha dei viterbesi mi sembra l’unica soluzione possibile Che se ci sono o non ci sono non fa differenza, allora se ne andassero. Se e vero che come dice Arena i cittadini percepiscono la buona amministrazione quando portano risultati, mi pare che i risultati siano sotto fli occhi di tutti

Un’amministrazione incapace e bugiarda e quello che sta succedendo in questi giorni con i festeggiamenti in onore della Santa patrona ne è la prova. Il trasporto non è fatto perché non hanno voluto appostare i soldi per farlo in sicurezza non tutto il resto sono alibi e scuse

Chiara Frontini Viterbo2020