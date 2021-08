Cerimonie religiose festività Santa Rosa, attenzione alla viabilità e ai divieti di sosta

NewTuscia – VITERBO – Dalle ore 8 di giovedì 2 settembre alle ore 24 del 4 settembre, e comunque fino a cessata necessità, in largo Facchini di Santa Rosa e in via Santa Rosa (da largo Facchini di Santa Rosa all’intersezione con via Casa di S. Rosa), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 su entrambi i lati e sarà interdetta la circolazione (eccetto autorizzati).

Inoltre, nello stesso periodo, dal 2 al 4 settembre compreso, in caso di necessità, potrebbe essere interdetta la circolazione veicolare all’altezza dell’intersezione via Mazzini/piazza Dante Alighieri, con deviazione del flusso veicolare in via della Marrocca (con idonea segnaletica di preavviso a Porta della Verità) ed essere adottate altre misure di circolazione stradale che si renderanno necessarie, consentendo, per quanto possibile, la circolazione dei veicoli dei residenti, di quelli a servizio di persone invalide, dei mezzi di pronto intervento e degli autorizzati a vario titolo.

Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza della polizia locale (n. 437 del 30/8/2021), si rendono necessari per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose in occasione delle festività di Santa Rosa.