Cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti delle classi III

Un incontro voluto dall’amministrazione comunale per premiare i ragazzi più meritevoli che a causa della pandemia non hanno potuto partecipare al consueto viaggio ad Auschwitz. Oltre alle borse di studio i giovani studenti hanno ricevuto il libro “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah” dell’Onorevole Emanuele Fiano che ha presenziato all’evento raccontando ai ragazzi la storia della sua famiglia, che ha vissuto in prima linea i fatti della Shoah.