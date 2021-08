Casperia. Tre denunce per truffa aggravata

NewTuscia – RIETI – I Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti hanno denunciato 3 donne di Casperia, per truffa aggravata.

Le indagini hanno evid enziato come la titolare di un avviato negozio di quel centro avesse chiesto per le proprie figlie all’INPS, ottenendola, la Cassa Integrazione Guadagni.

I Controlli esperiti nell’attività commerciale da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro che ha agito in piena sinergia con i colleghi della locale Stazione hanno però dimostrato come le due ragazze, nel periodo coperto dalla Cassa Integrazione Guadagni, per un periodo di 10 settimane avessero in realtà lavorato regolarmente nel negozio.

La somma indebitamente percepita da restituire all’Ente previdenziale ammonta a 1.600,00 euro.