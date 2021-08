Al via “Parole sul Lago” a Bolsena con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e la “Iena” Niccolò De Devitiis

NewTuscia – BOLSENA Riceviamo e pubblichiamo.

Sei appuntamenti in tre giorni, dal 3 al 5 settembre, “Parole sul Lago” è la prima rassegna di attualità e cultura ideata dal Gruppo The Skill per il Comune di Bolsena. Una iniziativa nuova, pensata per offrire ai turisti e ai residenti una varietà di argomenti, dallo sport alla letteratura, dalla moda allo spettacolo fino alla psicologia e l’ambiente. Bolsena ospiterà figure significative del panorama nazionale che animeranno la perla del lago dividendosi in due location tra piazzale Dante Alighieri e Piazza della Rocca, solo in caso di condizioni atmosferiche avverse, tutti gli appuntamenti si terranno al coperto presso il teatro “San Francesco”.

Venerdì 3 settembre alle 18.15 in Piazzale Alighieri il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervistato dalla giornalista di SkyTg24, Giorgia Finesi, parlerà del periodo positivo dello sport italiano e del suo futuro. Alle 21.15 l’inviato del programma Mediaset «Le Iene» e influencer Nicolò De Devitiis, noto al pubblico più giovane su Instagram con il seguitissimo account @divanoletto, confesserà i segreti di come nasce e si sviluppa una carriera televisiva e di influencer.

Sabato 4 settembre alle 18.15 in piazzale Alighieri arriva la moda, un mondo di luci e successi ma anche di sacrifici, con la direttrice dell’agenzia di stampa La Presse, Alessia Lautone, e il libro da lei recentemente scritto “Louis Vuitton. Il lusso di un sogno” mentre alle 21.15 in piazza della Rocca sarà la volta della psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, nota anche per le sue numerose presenze in tv e radio che si confronterà con il pubblico sull’argomento “Le parole che non pronunciamo”.

Domenica 5 settembre alle 18.15 in piazzale Dante Alighieri sara’ il turno di Vittorio Macioce, capo della redazione culturale del quotidiano “Il Giornale” che presenterà il libro appena pubblicato “Dice Angelica”, editore Salani, che racconta il mito dell’Orlando Furioso dal punto di vista della sua vera protagonista, Angelica, motore di ogni passione e donna di straordinaria bellezza per cui i paladini di mezzo mondo si sfidano in epiche battaglie pur di averla senza però che qualcuno le chiedesse se lei fosse d’accordo.

Macioce ricostruisce emozioni, preoccupazioni e speranze di Angelica attraverso riferimenti pop – dai videogiochi agli spaghetti western, dalla musica ai romanzi fantasy – in un viaggio a metà tra percorso letterario e amoroso. La manifestazione si concluderà alle 21.15 in piazza della Rocca con l’intervento del prof. Corrado Clini, già direttore generale e ministro dell’Ambiente, docente alla Tsinghua University di Pechino che illustrerà e si confronterà con il pubblico sulle problematiche delle politiche ambientali. Il Gruppo The Skill (www.theskillgroup.it) abbraccia i campi della comunicazione strategica e di crisi, l’editoria, la formazione, i servizi radiofonici e di podcasting ed e’ da tempo attivo anche nella organizzazione di eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Per il sindaco, Paolo Dottarelli, ed il vicesindaco, Andrea Di Sorte, “La prima manifestazione di “Parole sul Lago” offrirà ai bolsenesi e ai turisti presenti un appuntamento nuovo con una visione sulle tematiche di attualità, dalla moda allo sport, dai social network alla cultura, dalla psicologia all’ambiente. Sarà un evento comprensivo per donne e uomini, giovani e meno giovani che animerà non solo spazi alternativi di Bolsena ma sarà frutto di dibattito nella comunità”, concludono.