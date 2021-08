Il Volo tra i vincitori del bando Outdoor Education 2021 di Lazio Crea

Un altro grande traguardo per il centro diurno creato da genitori, in particolare madri, con figli affetti da disabilità

Di Serena Biancherini

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Affidato alla società in house LazioCREA S.p.A. per sostenere bambini e adolescenti attraverso l’attivazione di un sistema diffuso di offerta di servizi educativi, il bando della regione Lazio ha previsto lo stanziamento complessivo di 3 milioni di contributi. Tra i vincitori del progetto Outdoor Education, come lo scorso anno, il Laboratorio diurno per le autonomie sociali Il Volo.

Grazie ai mezzi messi a disposizione dalla regione, l’associazione, che si sostiene soprattutto grazie alle risorse dei genitori dei ragazzi che la frequentano, ha potuto far si che i bambini, gratuitamente, frequentino un ambiente in cui la socialità sia stimolata, e possibilmente all’aperto. “Il progetto sta procedendo bene, come quello dello scorso anno, ma questa volta abbiamo deciso di fare otto settimane divise tra due poli, la fattoria di Montepozzino, e il centro diurno, in modo da rispettare gli intessei primari dei bambini” E’ la presidentessa de Il Volo, Roberta Bartoccini a parlare. “C’è infatti chi sta meglio in mezzo alla natura, avendo animali intorno, e chi necessita di un posto più strutturato, con delle mansioni da svolgere in uno spazio più raccolto. Cogliamo, come associazione, la possibilità di ringraziare Lazio crea e la regione Lazio, che da qualche anno ci consentono di mettere in campo progetti rivolti al mondo dell’infanzia e della disabilità; siamo molto riconoscenti alla dottoressa Alessandra Troncarelli che, umanamente e professionalmente, per il sociale si adopera sempre in maniera eccezionale, rendendosi ben conto delle esigenze specifiche del cittadino e promuovendo interventi attuabili sul piano pratico, a misura delle persone.”

Quanto il bando della Regione sia stato un successo a San Lorenzo Nuovo, lo attestano le voci vivaci dei bambini che giocano e che per molto tempo erano state assenti.

Ci sono stati dei momenti, quando il contesto generale si impadroniva di appena un istante del vissuto quotidiano, in cui probabilmente più di una persona adulta avrebbe voluto mettersi a urlare. Urlare, così, senza un’apparente ragione specifica se non il momentaneo peso dell’intera situazione degli ultimi due anni che di colpo si faceva sentire con tutta la sua claustrofobia. Durava un attimo, poi questa sensazione magari veniva incanalata in uno scenario ordinario, convertita in apparente normalità.

Forse proprio questo è stato uno dei rischi più grandi corsi dagli adulti, cercare di avere un controllo se non sul Coronavirus, se non sulla malattia, allora sul contatto; una misura di per se necessaria nella maggior parte dei contesti per evitarne la trasmissione, ma preoccupante quando si cerca di applicarla al mondo dei piccoli. Non si discutono le norme di sicurezza, il problema inizia a porsi quando i concetti di distanza e contatto passano dal primo impatto tipicamente fisico al coinvolgimento della sfera emotiva in una sorta di difesa contro l’ignoto o da ciò che rimane fuori della famiglia. In alcuni casi si è rimasti pietrificati in attesa di un cambiamento che venisse dall’esterno senza curare quel muscolo che permette una certa versatilità nei rapporti umani.

Il Volo non si è fermato, ha preso tutte le precauzioni necessarie, compresa la vaccinazione di operatori e ragazzi residenti, per garantire la sicurezza dei suoi ospiti. “Nell’ambito delle regole che ci sono state date”, afferma Roberta Bartoccini, “abbiamo cercato di fare le cose nel modo migliore possibile, proseguendo con l’attività dei bambini, se non altro con quelli che presentano difficoltà maggiori. Non abbiamo scelto di chiudere, di far finta di non avere figli disabili, ma di fare sentire la nostra presenza, e, man mano che andavamo avanti e facevamo delle richieste, abbiamo visto la Asl e il territorio reagire in maniera positiva, venendoci incontro nella misura in cui la normativa lo permette.” Mantenendo un percorso continuativo con i ragazzi affetti da disabilità, sono riusciti ad ammortizzare il pesante impatto che il passaggio da un contesto in cui la vicinanza era terapeutica ad uno in cui era potenzialmente fonte di contagio poteva avere sulla loro vita. “Stabilendo un equilibrio improntato alla sicurezza e al rispetto delle regole senza quella paura che porti all’estremo la rigidità nei confronti dell’approccio con gli altri, siamo riusciti a mantenere sotto controllo il loro cammino. Abbiamo invece riscontrato che in questo senso la difficoltà stava più dalla parte dei bambini normodotati, spesso spaventati dal Covid e timorosi di uscire di casa una volta venuto il momento di farlo.”

Confermandosi sempre più come punto di riferimento, l’amore e l’intelligente creatività con cui l’associazione creata da queste grandi mamme ha costruito legami con le persone vicine o geograficamente lontane, è ricambiato con la fiducia e la stima del territorio, della gente che spontaneamente cerca di stabilire un contatto, anche magari solo di amicizia, e delle istituzioni. Gli educatori, i volontari, sotto la guida della presidentessa Bartoccini e della vice nonché proprietaria della struttura, Barbara Visciola, gradino dopo gradino stanno costruendo una robusta scala per guidare tanto bambini e persone con disabilità quanto i cosiddetti normodotati a raggiungere l’altezza da cui poter imparare a volare.

Direzione? Verso l’inizio di un futuro da costruire con fatica ma tanta soddisfazione; è negli occhi di genitori e ragazzi che si vede quel lampo, quel forza di volontà che sembra dire: ‘al buio si vedono meglio le stelle, esprimi un desiderio e poi vola verso l’alba. Non sarà facile, ma insieme la troveremo’.