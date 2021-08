Voli “civili” anche nel week end all’aeroporto di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – “All’aeroporto di Viterbo, grazie agli uomini e ai mezzi dell’Aeronautica Militare, dal prossimo fine settimana si potrà volare “civilmente” anche il sabato e la domenica. Nell’ultimo NOTAM (avviso contenete informazioni relative alla istituzione, allo stato o alle modifiche di un qualsiasi impianto aeronautico), infatti non c’è più la chiusura per sabato, domenica e festivi. Un passo importantissimo perché avere assistenza al volo da parte della torre di controllo anche nel weekend, significa poter accogliere tutta “l’aviazione generale” interessata alla Tuscia e alle sue bellezze. Grazie ancora all’Aeronautica Militare, al Comandante Colonnello Cascino e a tutti quelli come Massimo Testa e l’Aeroclub Viterbo, che non hanno mai mollato, credendoci sempre”

Mauro Rotelli