Il Real Fabrica inizia la stagione al PalaAnselmi

NewTuscia – Il Real Fabrica di Roma C5 ha ufficialmente iniziato la propria stagione.

Una seduta di allenamento ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ, apertasi con i discorsi del presidente ๐‘๐จ๐›๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข, del team manager ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐จ ๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ข e del tecnico ๐‹๐ฎ๐œ๐š ๐‹๐ฎ๐œ๐œ๐ก๐ž๐ญ๐ญ๐ข.

Nel primo pomeriggio di lavoro del nuovo anno in serie B, la compagine biancazzurra ha effettuato una corsa per il paese e si รจ sottoposta ai test atletici curati dal preparatore ๐‹๐ฎ๐œ๐š ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐š.

“๐˜™๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข ๐˜ข ๐˜๐˜ข๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข, ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ข a nostra ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ’๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ชย – ha esordito il presidente Rossi – ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ รจ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ณร ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ.

๐˜๐˜ญ ๐˜™๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜๐˜ข๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ณร ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ต๐˜ช๐˜ง๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ข. ๐˜‹๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ. ๐˜Œ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ณร ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜‹๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ข ๐˜ข๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ช. ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ถรฒ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ. ๐˜”๐˜ช ๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณร ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ตo, ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข, ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉรฉ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต’๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ญ’๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ข๐˜ณร ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ข”.

L’allenatore Lucchetti, invece, ha posto l’accento sull’importanza dei rapporti umani.

Il lavoro del Real Fabrica proseguirร nei prossimi giorni con intensitร sempre maggiore.

Per i 18 calciatori biancazzurri il periodo periodo vacanza volge al termine: รจ tempo rimettersi in cammino e di ๐ฅ๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ซ๐ž per il nome di ๐ ๐š๐›๐ซ๐ข๐œ๐šย di Roma

Real Fabricaย