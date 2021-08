Per Mattarella e Draghi, la transizione ecologica e la cultura temi centrali della “Soft Power Conference”

Stefano Stefanini

NewTuscia – VENEZIA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato agli organizzatori ed ai partecipanti alla Soft Power Conference di Venezia ed ai partecipanti un cordiale messaggio di buon lavoro.

“L’organizzazione da parte del Soft Power Club di questa Conferenza giunge in un momento di grandi sfide per la comunità internazionale.

La pandemia che stiamo affrontando ha amplificato logiche di chiusura, esclusione e competizione tra gli Stati. Logiche che, lungi dall’affrontare i problemi, rischiano solo di comprimere gli spazi di collaborazione tra paesi e le iniziative di cooperazione internazionale, essenziali per garantire pace, sviluppo sostenibile, crescita.

Di fronte a questi mutamenti, una riflessione sul Soft Power, sulla capacità di proporre modelli, di convincere ricorrendo all’esempio e non alla forza, è più opportuna. Si tratta di confermare il modello che vede le democrazie saper rispondere alla crisi con efficacia e determinazione, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini. È quanto l’Unione Europea e i suoi Stati membri hanno messo in campo, con risposte coraggiose e innovative.

Le azioni intraprese a livello europeo per superare la crisi sono utile dimostrazione dei risultati che si possono conseguire quando si declinano in spirito di concretezza i principi di solidarietà e leale collaborazione.

La chiave del multilateralismi rimane lo strumento per costruire un percorso di condivisione dei destini dei popoli del mondo, mettendo in comune saperi, culture, valori.

Si tratta di una sfida cui anche l’Italia saprà certamente dare il proprio contributo ha così concluso il presidente della Repubblica Mattarella il suo Messaggio alla Conferenza internazionale di Venezia.

Il tema della Conferenza internazionale di Venezia: “Per un Multilateralismo efficace nel mondo post Covid.”

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha inviato a Francesco Rutelli, organizzatore della Soft Power Conference di Venezia un indirizzo di buon lavoro con preziosi riferimenti all’azione di governo centrale e locale per il ruolo della promozione culturale e delle misure per affrontare la transizione ambientale.

“Caro Francesco Rutelli e cari partecipanti, la Soft Power Conference di quest’anno si svolge durante la Presidenza Italiana del G20. I temi centrali della conferenza – la transizione ambientale e il ruolo della cultura per la ripresa dopo la pandemia – sono centrali nella nostra agenda multilaterale.

Sono particolarmente felice che l’evento si svolga a Venezia: poche città al mondo sono tanto ricche di cultura come lo è Venezia, e allo stesso tempo così vulnerabili. Nel luglio scorso, il nostro Governo ha deciso di limitare severamente l’accesso delle grandi navi da crociera nella Laguna veneziana.

Prosegue Draghi: “Vogliamo promuovere un paradigma di sempre maggiore sostenibilità per la nostra industria turistica e siamo pronti a sostenere cittadini e imprese in questa impegnativa e costosa transizione. Gli occhi del mondo sono su Venezia – lo sono sempre stati. Crediamo che questa decisione possa servire da modello per altri governi, nel loro impegno a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e a proteggere il patrimonio culturale. Non credo ci sia modo migliore per esercitare il nostro soft power. Auguro un grande successo alla vostra conferenza e a voi tutti una piacevole permanenza a Venezia”.

Questo il messaggio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della Seconda Soft Power Conference organizzata da Francesco Rutelli a Venezia dal 30 al 31 agosto, presso la Fondazione Cini e l’Università Ca’ Foscari.