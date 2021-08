Maestre Pie di Rosa Venerini, il 30 agosto l’anniversario della fondazione

La scuola fu fondata a Viterbo nel 1685, a cui si aggiunse quella di Caprarola risalente al 1711

NewTuscia – VITERBO – Ricorre oggi, 30 agosto, l'anniversario della fondazione delle Maestre Pie di Rosa Venerini. Il 30 agosto del 1685 una donna viterbese, Rosa Venerini, figlia del direttore dell'Ospedale Grande, aprì a Viterbo la prima scuola pubblica per le figlie del popolo. La difese con coraggio, volle le sue Maestre laiche, senza voti, ma dedite alla gioventù. Fu visitata da Papa Clemente XI, che si congratulò per la sua opera.

Fino al 1933 le Maestre Pie non erano una congregazione religiosa, ma solo un istituto. I voti erano privati: la castità, l’obbedienza e la povertà non erano obbligatorie, ma prescritte dalla regola come virtù. Al tempo della fondazione, nel 1685, se Rosa Venerini avesse professato i voti, le avrebbero imposto la clausura. Nelle regole era scritto: “Le Maestre non fanno voti ma li osservano come se li facessero“. Pertanto, fino al 1933 non venivano chiamate con l’appellativo di “Suora”, ma di “Signora Maestra”.

Risale al 1711 la fondazione della scuola di Caprarola, dopo che la stessa Rosa Venerini ne fece richiesta nel 1706. Fu chiusa nel 1985, ma ancora oggi è vivo nei caprolatti il ricordo della loro opera svolta per lungo tempo prima come scuola comunale e di lavoro per ragazze e, successivamente, anche come scuola materna e apostolato giovanile. Per questo motivo il Comune di Caprarola intende esprimere all’Istituto Maestre Pie Venerini la riconoscenza di tutta la comunità locale.