“Gloria”, in corso il montaggio a piazza del Comune fino a stasera. Domani le verifiche tecniche (Foto e video)

NewTuscia – VITERBO – Entro stasera “Gloria”, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi e costruitta dalla ditta Fiorillo, sarà posizionata in piazza del Comune per essere visionata in tutto il suo splendore.

Questa mattina poco dopo le 8 i vari pezzi di Gloria sono stati caricati sui mezzi dei Fiorillo e, scortati dalla Polizia locale, sono passati da via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale Capocci, quindi deviato per via Fratelli Rosselli, piazza Verdi, imboccato via Marconi e via Ascenzi prima di arrivare a piazza del Comune.

Le operazioni di montaggio dureranno tutta la giornata e sono attualmente in corso. Nella giornata di oggi, come detto, la struttura dovrebbe essere completa, mentre entro domani saranno effettuati tutti i rilievi tecnici e di sicurezza.

Finalmente, dopo due anni di digiuno, i Viterbesi ed i turisti potranno rivedere, anche se ferma, la Macchina di Santa Rosa. Tutte le altre manifestazioni di massa collegate, corteo storico e Fiera, sono state annullate per evitare ogni rischio Covid.

Per realizzare il montaggio ci saranno circa 20 persone che dovranno gestire una costruzione di quasi 30 metri ed oltre 4 tonnellate di peso. La speranza è che rivedere la Macchina sia solo l’inizio per un prossimo ritorno alla normalità.

