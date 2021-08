Dandelion Aps, il nuovo nome dell’associazione Una primavera per Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Dandelion Aps è il nuovo nome dell’associazione culturale Una primavera per Tarquinia. Cambia forma ma non la sostanza dell’associazione che ha l’obiettivo di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della città di Tarquinia. L’esordio dell’associazione con il nuovo nome sarà per “Kaleidos – Schegge (di cinema). Visioni e forme ispirate all’errare”, la rassegna cinematografica organizzata con il patrocinio del Comune di Tarquinia, in programma dal 31 agosto al 5 settembre a piazza Belvedere, con la chiesa di Sant’Antonio a fare da sfondo. Sei proiezioni a ingresso gratuito, alle ore 21, con obbligo di prenotazione all’Infopoint (tel. 0766 849282).

“Un nuovo nome per riprendere a pieno ritmo la nostra attività di associazione dopo questo anno e mezzo difficile per il covid – affermano gli associati – Abbiamo quindi pensato a Dandelion, il dente di leone. E come il dente di leone sparge i semi facendoli volare via con il vento, così vogliamo spargere i semi della tutela, della promozione e della valorizzazione del ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico di Tarquinia”. La rassegna cinematografica “Kaleidos – Schegge (di cinema). Visioni e forme ispirate all’errare” sarà solo il primo evento di un autunno che vedrà l’associazione collaborare anche alla nuova edizione del festival “Pagine a colori”. “Stiamo lavorando in queste settimane con la direttrice artistica Roberta Angeletti nel definire il tema della rassegna e il calendario degli eventi – concludono gli associati -. Intanto, rivolgiamo un invito agli appassionati della settima arte a partecipare alla rassegna cinematografica, curata dal tarquiniese Corrado Chiatti”.