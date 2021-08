Ricorso Consiglio di Stato contro annullamento autorizzazione impianto geotermico Castel Giorgio: servono fondi

NewTuscia – BOLSENA Bolsena lago d’Europa (Associazione per la tutela del lago) invia alla nostra testata giornalistica un appello a tutte le popolazioni che orbitano attorno all’impianto geotermico di Castelgiorgio:

“Si avvicina il 16 settembre, data della discussione davanti al Consiglio di Stato del ricorso dell’ITW&LKW Italia contro la decisione del TAR Lazio di annullare l’autorizzazione dell’impianto a Castel Giorgio. Sono state depositate memorie e contromemorie, nelle quali i recenti eventi sismici a Strasburgo hanno trovato grande attenzione. Mentre l’ITW nega che quanto accaduto a Strasburgo possa succedere a Castel Giorgio, gli avvocati dei comuni e di Italia Nostra mettono in evidenza la similitudine dei due progetti di centrali geotermiche binarie. A Strasburgo, dai primi terremoti provocati dalle attività geotermiche novembre 2019, la Terra non trova pace, con lunghe sequenze sismiche e singoli eventi di magnitudo addirittura crescente nel tempo, di cui quello del 26 giugno di M = 3,9 (scala Richter) comparabile ai sismi più forti mai osservati nella zona. Ciò, mesi dopo l’arresto delle attività per decreto della prefetta che, il 7 dicembre 2020, giudicava che il progetto “non presenta più le garanzie di sicurezza indispensabili”. Eventi imprevedibili, sismicità provocata dall’uomo fuori controllo: sostenuti da argomenti scientifici inconfutabili, noi riteniamo che l’impianto di Castel Giorgio presenta gli stessi rischi, con l’importante differenza che i terremoti causati dalle attività geotermiche a Castel Giorgio potrebbero raggiungere una magnitudo di poco sotto M = 6, liberando un’energia mille volte più forte di quelli a Strasburgo. Per dare una mano in difesa del nostro territorio, vi chiediamo di partecipare alla raccolta fondi per i ricorsi versando il vostro libero contributo via bollettino postale o bonifico bancario. Di seguito, i dati necessari:

Beneficiario: Associazione Lago di Bolsena

Causale: contributo spese legali No geotermia a Castel Giorgio

Bollettino postale: n. 1054852254

IBAN: IT94 Z076 0102 8000 0105 4852 254

Grazie!