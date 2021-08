Poggio Bustone: non rispetta le prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale: arrestato dai carabinieri

NewTuscia – POGGIO BUSTONE – I Carabinieri della Stazione di Rivodutri hanno tratto in arresto F.Z., ventinovenne del luogo, noto alle forze di polizia.



I militari hanno dato esecuzione ad ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, in base alla quale l’uomo dovrà espiare tre mesi di arresto per l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

I fatti risalgono all’ottobre del 2016, quando il giovane fu denunciato dal Commissariato della Polizia di Stato di Montecatini Terme.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove, peraltro, era in detenzione domiciliare, poiché condannato per una rapina commessa nel settembre del 2014.