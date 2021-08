La Viterbese con un finale rocambolesco acciuffa in extremis il pareggio 3-3 a Fermo

Maurizio Fiorani

NewTuscia – FERMO – Una Viterbese dai due volti, nel primo tempo abulica e sempre in balia dell’avversario e nel finale grintosa ed arrembante, che si è man mano ripresa dopo aver rischiato il tracollo avendo subito ben tre reti ad opera di una Fermana che per almeno 70min è sembrata essere più in palla della Viterbese. Urbinati, Belsius e Nepi sono gli attaccanti della Fermana che avevano portato la compagine marchigiana sul meritato 3-0. Poi la rete di Murilo al 21° della ripresa ha riacceso la compagine di Mr.Dal Canto, che subito dopo con Volpicelli è pervenuta sul 3-2 per poi con il solito Capanni in piena zona Cesarini è pervenuta al 3-3 allo scadere in pieno recupero.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

FERMANA: Moschin, Rossoni, Corinus, Sperotto, Mordini, Bolsius ( al 41 st Alagna) Urbinati ( dal 31 Mbaye) ,Graziano, Bugaro, Marchi,nepi (al 23° Capece).

a Disposizione di mr. Domizi: Ginestra, Frezza, De Pascalis, Cognini, Diouane, Pistolesi, Lovaglio,Tovaglia.

VITERBESE: Daga, Fracassini, D’Ambrosio, Van Der Velden, Ricchi,( dal 11 st Urso), Alberico, (al 34 st Adopo), Megelatis, Calcagni, (dal 39° St Simonelli), Errico ( dal 11 St Capanni, Murilo, Volpicelli.

a Disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Bisogno, Foglia, D’Ufficzi, Marenco,Tassi.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco

Quarto Uomo: Marco Loreti di Terni

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Fermana parte subito forte ed al 5° con Urbinati si porta in vantaggio con un colpo di testa su cross dalla fascia.

La formazione canarina marchigiana preme ed al 21° sempre con Bolsius si porta sul 2-0 con una bella rete in rovesciata che non lascia scampo al portiere Daga della Viterbese.

La Viterbese nella prima mezzora non è pervenuta, solo Murilo all’11° del primo tempo si è reso pericoloso, ma è stato fermato da una grande parata del portiere della Fermana Moschin.

Alla mezzora Viterbese pericolosa con Errico: il suo tiro finisce alto sopra la traversa mangiandosi il 2-1.

La Viterbese soffre molto la Fermana che si trova ben messa in campo e molto veloce nelle ripartenze.

La prima frazione finisce con la Fermana sul 2-0 meritatamente vista la Viterbese abulica.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Nella ripresa all’11° la Fermana si porta sul 3-0 con Nepi dopo una bella triangolazione tutta di prima.

Mr. Dal Canto prova a scuotere i gialloblù inserendo Capanni e Urso al posto di Ricchi ed Errico.

Al 21° della ripresa la Viterbese si porta sul 3-1 con Murilo abile a mettere in rete un assist di Volpicelli.

Al 23° la Viterbese trova il 3-2 ed accorcia le distanze con Volpicelli che con un tiro al volo trafigge all’incrocio dei pali il portiere della Fermana.

Nel finale il forcing della Viterbese viene premiato con l’inserimento di Simonelli; la squadra gioca tutta in attacco e perviene in pieno recupero al pari con il solito Capanni.

Allo Stadio Recchioni di Fermo finisce 3-3 e la Viterbese conquista un punto prezioso in trasferta.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA DI ANDATA

FERMANA-VITERBESE 3-3

PESCARA-ANCONA-MATELICA 2-1

VIRTUS ENTELLA-TERAMO2-0

CESENA-GUBBIO DOMANI

PONTEDERA-CARRARESE DOMANI

GROSSETO-MODENA DOMANI

IMOLESE-LUCCHESE DOMANI

OLBIA-PISTOIESE DOMANI

REGGIANA-MONTEVARCHI

SIENA-VJS PESARO DOMANI