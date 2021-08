Direzione Domani: “Da Officina ortana scelte ambigue per le prossime elezioni”

NewTuscia – ORTE – “Officina Ortana – comunica Direzione Domani – ha dichiarato di non partecipare con propri candidati alle prossime elezioni nell’ambito della coalizione col PD, Idee Chiare e Orte Civica 2026.

Senza entrare nel merito di decisioni interne al loro gruppo poiché non ci riguardano, abbiamo letto con attenzione alcune esternazioni in cui richiamavano alla nostra natura “non di sinistra” e “l’impossibilità assoluta” di percorrere con noi un lavoro di progetto politico condiviso.

Ci stupisce leggere la prima considerazione tanto banale quanto parziale: non siamo di sinistra è vero, ma non siamo neanche di destra e infatti è scritto grande come una casa dappertutto lista civica. Secondo noi nello scenario politico locale, dove c’è un trasformismo imbarazzante e le identità politiche hanno lasciato il posto a personalismi e brame di potere, la differenza la fa solo il programma elettorale. La differenza la fa soltanto l’approccio che si ha ad un problema e la soluzione che si decide di adottare per risolverlo.

Inoltre è corretto dire che con Officina Ortana abbiamo dialogato con piacere poiché emergeva una condivisione di vedute e, in prospettiva, ci era sembrato esistess ero le basi per una fattiva collaborazione.

Tutto però si è arenato a causa dell’attendismo del gruppo di Officina Ortana rispetto ai tempi che fisiologicamente necessitano per creare proposte valide. Attendismo che li ha portati, a meno di una settimana dalla presentazione delle liste a decidere di non partecipare alla tornata elettorale con i propri candidati.

Di questa scelta siamo sinceramente dispiaciuti perché riteniamo che le energie e le idee che Officina Ortana poteva aggiungere all’analisi politica erano di pregio (cosa detta peraltro anche direttamente ai portavoce in tempi non sospetti).

Per questo e comunque, auguriamo a quelle energie buon lavoro”.

Per il Gruppo Politico Direzione Domani

Il Presidente

Valentina Polo