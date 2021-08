Viterbese e Monterosi: la vigilia dell’esordio della Serie C

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Viterbese e Monterosi: è vigilia d’esordio in campionato. Questa sera ci sarà l’esordio in campionato per le due portacolori della Tuscia nel campionato di Serie C. I ragazzi del Presidente Marco Arturo Romano e di Mr.Alessandro Dal Canto saranno di scena allo stadio Recchioni di Fermo, domani sera con calcio d’inizio alle ore 20,30; mentre i biancorossi del Monterosi, del Presidente Luciano Capponi e Mr.David D’Antoni, all’esordio nel calcio professionistico affronteranno il Foggia di Mr. Zednek Zeman, ex tecnico della Roma, allo stadio Rocchi di Viterbo.

Una partita carica di significati, dove i biancorossi si presentano ai nastri di partenza, molto motivati e pronti a dare filo da torcere ai blasonati rossoneri pugliesi, per cercare di riscattare la sconfitta per 2-0, esordio in Coppa Italia, ad opera del Teramo in Abruzzo.

I biancorossi dovranno fare a meno dell’attaccante Alessandro Polidori, infortunatosi ad una spalla nella gara con il Teramo, anche se in queste ultime battute di mercato la società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Emmanuel Mbende: possente e forte difensore centrale, che ha rescisso il contratto dalla Viterbese. Un acquisto pesante che permette di dare maggiore solidità al reparto difensivo della formazione del Monterosi, avendo lo scorso anno collezionato molte presenze in maglia gialloblù con ben 4 reti segnate di testa su calci piazzati. Sono previsti sulle gradinate dello stadio Rocchi di Viterbo molti tifosi rossoneri pugliesi al seguito della squadra del tecnico Boemo, si parla di circa 650 biglietti che sono stati acquistati, questo dato la dice lunga sulla spinta data dal ritorno in panchina del tecnico Boemo a Foggia. In attacco la coppia sarà composta molto probabilmente da Ferri Marini e Caon, mentre la cabina di regia a centrocampo sarà affidata a Buono.

Per quanto concerne la Viterbese i gialloblù reduci dal successo nel primo turno di Coppa Italia per 2-1 sul Gubbio affronteranno al formazione marchigiana della Fermana, dovendo fare a meno dell’attaccante Michele Volpe ancora alle prese con un infortunio di natura muscolare, Mr. Dal Canto potrà contare a centrocampo sull’esperto centrocampista classe 1989 Fabio Foglia, ex Arezzo. Un giocatore che il tecnico gialloblù conosce molto bene avendolo già avuto alle sue dipendenze ad Arezzo, mentre in attacco sarà disponibile l’attaccante Tassi, oltre al recupero di Urso, giocatore di fascia utilizzabile sia come mediano che come terzino fluidificante. In attacco Murilo, Capanni, Volpicelli e Simonelli si contenderanno le tre maglie da titolari in attacco. A centrocampo probabile l’impiego del neo acquisto Foglia, anche se Alberico e Adopo sono giocatori che offrono ampie garanzie e con l’utilizzo di Errico, impiegato a giocare tra le linee dietro gli attaccanti, nel ruolo a lui congeniale di trequartista.

Una gara difficile quella di Fermo per la compagine gialloblù che però sembra essere rinfrancata dal successo in Coppa Italia che ha dato morale a tutto lo spogliatoio gialloblù in vista dell’inizio del campionato.

Alle due compagini portacolori della Tuscia va il nostro più grande in bocca al lupo per questa affascinante stagione nel calcio professionistico di Serie C.

LA LISTA DEI CONVOCATI DEL MONTEROSI PER LA PARTITA CON IL FOGGIA

Portieri: Alia, Borghetto, Marcianò

Difensori: Angeli, Borri, Verde, Tartaglia, Piroli, Rocchi, Fauzia, Mbende

Centrocampisti: Cancellieri, Buono, Polito, Franchini, Adamo, Parlati, Tonetto, Carbone, Sola, Sdaigui, De Angelis

Attaccanti: Polidori, Ferri Marini, Luciani, Caon, Nasini

LISTA DEI CONVOCATI DELLA VITERBESE PER LA PARTITA CON LA FERMANA

– -PORTIERI: 1 Daga, 77 Bisogno;

–DIFENSORI: 13 D’Ambrosio, 2 Fracassini, 27 Marenco, 20 Ricchi, 5 Urso, 44 Van Der Velden;

–CENTROCAMPISTI: 8 Adopo, 67 Alberico, 19 Calcagni, 15 D’Uffizi, 14 Errico, 6 Foglia, 88 Megelaitis;

–ATTACCANTI: 9 Capanni, 11 Murilo, 10 Simonelli, 32 Tassi, 7 Volpicelli.

–NON SONO DISPONIBILI: Volpe, 26 Pavlev, 29 Zanon.