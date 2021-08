Violazione norme anticovid, chiuso per 5 giorni bar di via Cairoli

NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri della Compagnia di Viterbo unitamente ai Carabinieri del NAS di Viterbo hanno effettuato una serie di ispezioni finalizzate al controllo delle normative anti Covid ed alla loro applicazione in particolare nei luoghi aperti al pubblico.

In questo contesto è stato sottoposto ad ispezione igienico sanitaria e strutturale un noto bar di via Cairoli, al quale sono state contestate 5 violazioni amministrative ed elevate le relative sanzioni per 2000 euro. Inoltre, nello specifico della normativa anti Covid, il bar aveva frequentatori all’interno senza mascherina ed un avventore fruiva dell‘interno del locale sprovvisto di green pass.

Alla luce di queste risultanze i Carabinieri hanno disposto la chiusura del bar per 5 giorni