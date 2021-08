Vetralla, nessun operatore Talete ha il mandato per entrare in casa

NewTuscia -VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. In relazione all'”allarme rosso” diramato dal Comune di Vetralla nel merito di presunti operatori di Talete SpA pronti a entrare nelle case per depredare ignari cittadini, sulla vicenda la stessa Talete SpA comunica di non avere dato mandato ad alcun suo delegato per operare nelle abitazioni in nome e per conto dell’azienda.

Talete SpA conferma il consiglio del Comune di Vetralla nel dare massima attenzione qualora si verificassero casi analoghi e nel contempo chiede di allertare le Forze dell’ordine.