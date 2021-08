Un Monterosi grintoso ferma sullo 0-0 il Foggia di Zeman

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Un Monterosi grintoso, con una partita tutto cuore, riesce a tenere testa ad un Foggia agguerrito e molto organizzato; dopo una partita moto vibrante e piena di azioni da rete che ha deliziato i tifosi accorsi al Rocchi in gran numero con folta partecipazione dei tifosi ospiti, complimenti al Monterosi per il bel gioco espresso.

Note: serata fresca allo stadio Rocchi di Viterbo presenti 2000 circa spettatori con larga presenza ospite in curva nord; premiato prima della partita dai dirigenti del Monterosi il tecnico boemo Zednek Zeman con una targa ricordo.

MONTEROSI: MAarciano’, Piroli, Borri, Rocchi, Adamo, Franchini, Buono, Parlati, Tonetto, Ferri Marini, Caon.

A disposizione di Mr.David D’Antoni: Alia, Cancellieri, Angeli, Polito, Luciani, Verde, Tartaglia, Nasini, Carbone, Sdaigui, Mbende

FOGGGIA: Alastra, Nicoletti, Girasole, SCiacca, Martino, Maselli, Petermann,Rocca, Curcio, Ferrante, Merola.

A disposizione di Mr. Zednek Zeman: Volpe, Dalmasso, Gallo, Markic, Di Pasquale, Rizzo, Merkaj Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballardin

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti. Signori Rosario Grasso di Acireale e Bahari Khaled di Sassari

Quarto Uomo: Signor Marco Acanfora di Castellmmare di Stabia

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Partenza aggressiva del Monterosi che pressa a tutto campo i portatori di palla avversari.

Al 6° Foggia pericoloso con Curcio, ma il suo tiro viene deviato in corner dal portiere del Monterosi Marciano in corner.

Al 7° corner per il Foggia. Pallone scodellato in area di rigore del Monterosi. Colpo di testa di Ferrante, ma pallone viene respinto sulla linea di porta da un difensore del Monterosi.

Al 10° Gianmarco del Monterosi impegna il portiere del Foggia Alastra dal limite dell’area con un tiro centrale parato in due tempi.

Al 14° Monterosi vicino al vantaggio con Ferri Marini che colpisce di testa, su un cross dalla fascia destra, con Rocca che salva sulla linea di porta mettendo in corner.

Al 17° Monterosi vicino al vantaggio con Ferri Marini che dal vertice dell’area di rigore lascia partire un diagonale che si perde di poco fuori.

Al 18° azione pericolosa del Monterosi in area di rigore ospite interrotta da un difensore ospite.

Al 19° viene ammonito Piroli del Monterosi per runa entrata troppo decisa.

Al 20° calcio d’angolo conquistato dal Monterosi senza esito.

Al 23° Il Foggia si fa vivo con un tiro di Rocca dalla distanza che manda alto sopra la traversa.

Al 35° Monterosi vicino al vantaggio con Franchini che da posizione angolata manda alto sopra la traversa, fallendo una buona occasione.

Al 39° bella occasione per il Monterosi con Ferri Marini che servito in area di rigore calcia alto sopra la traversa.

Al 41° Monterosi vicino al vantaggio, ma Ferri Marini viene anticipato di un soffio in calcio d’angolo.

Al 43° viene ammonito Franchini del Monterosi per gioco falloso.

Finisce il primo tempo con il risultato di parità di 0-0 con un Monterosi apparso grintoso e ben messo in campo.