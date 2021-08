Isabella Lotti, Comune di Viterbo: “Occorre dare un taglio a questi continui alterchi”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Vorrei sommessamente far notare ai miei colleghi tutti della maggioranza consiliare del Comune di Viterbo, indipendentemente dalle appartenenze politiche o partitiche, che sarebbe il caso di dare un taglio a questi continui alterchi, differenziazioni, scontri politici e contrapposizioni che, oltre ad essere profondamente imbarazzanti, appaiono assolutamente fuori luogo e addirittura lesivi della buona amministrazione cittadina.

I cittadini di Viterbo ci hanno eletto per governare questa città e nonostante le difficoltà varie riscontrate ritengo che molto spesso si stia facendo un buon lavoro che nella maggior parte dei casi mal si riesce a comunicare ai cittadini. Mentre rinnovo la piena fiducia nel Sindaco Giovanni Arena lo invito a procedere in tempi brevi ad una verifica di maggioranza al fine di chiarire chi ancora si riconosce in questo progetto politico amministrativo e chi ritiene, anche legittimamente, di voler interrompere questa consigliatura.

Lo dobbiamo in primo luogo alla città e ai suoi cittadini e consentitemi lo dobbiamo anche a consiglieri come la sottoscritta che alla prima esperienza avrebbero soltanto il piacere di migliorare il territorio a noi affidato.