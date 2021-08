“Una bizzarra proposta di matrimonio” a Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Dopo i successi delle precedenti repliche, venerdì 6 agosto ore 21,30, nella Piazza Luigi Cristofori di Bagnoregio, ritorna “Una bizzarra proposta di matrimonio” di Gianni Abbate, produzione del Teatro Null Officina culturale I porti della Teverina. Lo spettacolo è liberamente tratto da “La domanda di matrimonio” di Anton Cechov.

“Si tratta di un atto unico scritto da Cechov nel 1888.” – Ci dice il suo ideatore – “La pièce, tra incomprensioni, antiche ripicche di cosiddetto buon vicinato e comici spaccati di vita agreste, ci mostra l’approccio fra due rampolli di buona famiglia in cui i battibecchi si alterneranno a riappacificazioni, facendo presagire quello che sarà poi la vita matrimoniale futura. Ivan Vasìlievic Lomòv, ‘il buon vicino’, si presenta in casa del possidente Stièpan Stiepanòvic Ciubokòv per chiedere in moglie la figlia Natasha.

Ivan ha deciso di sposarsi, ma non per amore, solo perché sente di aver raggiunto l’età per una vita ordinata e regolare. In più è un ipocondriaco e soffre di mille mali immaginari. Natasha crede che Ivan sia venuto per un contratto d’affari e scopre solo dopo averlo cacciato che si trattava di un contratto di matrimonio. Partendo da una piccola disputa sulla proprietà di un praticello e poi da un diverbio sulle capacità dei propri cani, i due continueranno a scambiarsi accuse e invettive in un crescendo di battibecchi esilaranti, in cui saranno coinvolti anche il padre e la madre di Natasha, fino ad arrivare a un finale con champagne e fuochi d’artificio.

Ci troviamo di fronte a personaggi che anticipano ridicole figure borghesi e al contempo meschini, grotteschi, prigionieri di sogni volgari, di ambizioni, capricciose pulsioni e corrosi dalla sete di quattrini. Il mio adattamento mette in risalto in maniera grottesca e tragicomica questi aspetti, creando così un vorticoso tourbillon.” Prendono parte allo spettacolo Gianni Abbate, Alessandra Cappuccini, Ennio Cuccuini, Simonetta Scozzese, voce registrata Lucilla Lucchese, musiche originali McGraffio, riscrittura e regia sono di Gianni Abbate. info: 3471103270 – iportidellateverina.it