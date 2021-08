La Flaminia Civita Castellana ha terminato oggi il ritiro pre-campionato a Cascia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In questi dieci giorni il tecnico Roberto Rambaudi ha lavorato molto sul campo con il gruppo dei giocatori a disposizione per spiegare il modulo di gioco e le possibili alternative.

Tutta la squadra si ritroverà oggi (sabato) pomeriggio alle 16.30 al Madami per proseguire gli allenamenti .

“ I ragazzi hanno lavorato molto in questi giorni – ha detto il diesse Gigi Coni – il gruppo ha rispostato alle sollecitazioni e sono arrivati solo segnali positivi anche dalle amichevoli”. Per domenica è stato fissata la terza amichevole stagionale. I rossoblù saranno impegnati a Formello a partire dalle 11 contro la Lazio Primavera. La gara si giocherà a porte chiuse.

Anche il commento del difensore Giammarco Carta è sulla stessa sintonia del diesse Coni: “ Ci siamo allenati o bene in questi giorni- ha sottolineato – abbiamo cercato di mettere in pratica tutte le indicazioni del mister e dello staff per farci trovare al meglio della condizione in vista dell’inizio del campionato”.

Intanto è stata decisa per il 10 settembre la presentazione della squadra che parteciperà alla quattordicesima stagione di fila alla serie D, alla città, alle autorità e ai tifosi. Con molta probabilità ad ospitare l’appuntamento sarà lo splendido chiostro della curia vescovile in piazza Matteotti.