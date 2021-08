 G20, Baldini (CI): “Abbia un senso vero altrimenti passerella”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

(ANSA) – “Il G20 delle donne cade in un momento drammatico per molte delle nostre sorelle che sono rimaste in Afghanistan. Parlare di diritti coi grandi del mondo deve avere un senso vero. Quali corridoi umanitari si possono attivare quando un Paese è stato lasciato deliberatamente a dei terroristi?”. Lo scrive in una nota Maria Teresa BALDINI deputata di Coraggio Italia.

“Gli attentati di ieri ci mostrano chiaramente a quale destino l’Europa e l’America in primis le stanno abbandonando – dice – Servono atti veri altrimenti questi appuntamenti rischiano di diventare un appuntamento rituale e puramente formale, una passerella, che non incide mai ne’ sui temi ne’ sulle politiche da adottare per tutelare le donne. L’Europa ritrovi coraggio per tracciare un nuovo corso.” (ANSA).