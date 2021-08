Il concerto di Max Pezzali e lo show di Maurizio Battista si terranno nell’area San Lazzaro

Il sindaco Arena: “Pratogiardino non è risultato luogo idoneo per le due iniziative. Inauguriamo il nuovo spazio, di proprietà comunale, realizzato per ospitare spettacoli”

NewTuscia – VITERBO – Estate viterbese, il concerto di Max Pezzali, con Max 90 Live, domenica 5 settembre e lo show inedito di Maurizio Battista “Che paese è il mio paese” lunedì 6 settembre si spostano nell’area San Lazzaro, nei pressi della nuova zona commerciale, realizzata recentemente sulla Cassia nord.

La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “Pratogiardino non è risultato luogo idoneo per poter ospitare i due eventi. A seguito del parere contrario espresso nei giorni scorsi dal comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, l’amministrazione si è attivata per individuare una soluzione che potesse garantire comunque lo svolgimento dei due eventi, per i quali è già quasi tutto esaurito. Il sito individuato e approvato dallo stesso comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, riunitosi nella giornata di ieri, è quello del nuovo spazio a San Lazzaro, nei pressi della nuova zona commerciale, che include anche un’area di proprietà comunale, realizzata per ospitare spettacoli. Inaugureremo il nuovo spazio proprio con il concerto di Max Pezzali e lo show di Maurizio Battista”.

Le modalità di acquisto e il costo dei biglietti restano invariati. Entrambi gli spettacoli sono una produzione Ventidieci e rientrano nell’ambito della serie di eventi organizzati dal Comune di Viterbo in collaborazione con ATCL per l’estate viterbese 2021.

Max Pezzali, con Max 90 Live, proporrà i più grandi successi degli 883. Un cantante che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883.

Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Pezzali ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. Costo biglietti: Poltronissima euro 60,00 + 9.00 = 69,00 – Prima Poltrona euro 47,80 + 7,20 = 55,00 –

Seconda Poltrona euro 35,00 + 5,00 = 40,00.

Per Maurizio Battista si tratta di un grandissimo ritorno sul palcoscenico, ripartirà in tour con uno show inedito: “Che paese è il mio paese” .

La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme al comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli italiani.

Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il suo (e il nostro) Paese.

Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo – unico al mondo. Costo biglietti: Poltronissima euro 34,80 + 5,20 = 40,00 – Prima Poltrona euro 30,50 + 4,50 = 35,00 – Seconda Poltrona euro 26,10 + 3,90 = 30,00.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Biglietti acquistabili su TicketOne, rivendite autorizzate e presso il botteghino del Teatro Unione (che riaprirà martedì 31 agosto).

Info: 0773 414521 – 388 9506826 – www.teatrounioneviterbo.it .