Il Comune di Montalto di Castro protagonista della prima puntata de Il Lazio degli Eventi

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il Comune di Montalto di Castro è il primo a ufficializzare la sua adesione a “Il Lazio degli Eventi”. Il nuovo programma a marchio “Luce Nuova sui fatti” di promozione turistica televisiva delle eccellenze di Comuni, Associazioni, Enti e imprese ricettive, in onda ogni ultimo giovedì del mese, è la novità assoluta di questa edizione del format prodotto da NewTuscia Italia.

“Il Lazio degli Eventi” torna dopo una prima edizione, fatta su altro gruppo televisivo, interrottasi alla prima puntata a causa del Covid. La necessità del rilancio turistico delle imprese e degli eventi dei Comuni e delle varie associazioni è, in questa fase, una priorità come il generale rilancio economico generale del Paese.

La diffusione capillare di Tele Lazio Nord in tutto il Lazio, unita ad una trasmissione già esistente, “Luce Nuova sui fatti”, che ha portato già migliaia di persone a conoscere il format più visto dell’alto Lazio, sono due motivi che permetteranno a “Il Lazio degli Eventi” di rappresentare un veicolo unico per tutte le realtà a valenza tutistica che vogliono farsi conoscere. E’ stato subito di questo avviso il Comune di Montalto di Castro con il sindaco Sergio Caci, che ha accettato la proposta di fare conoscere le eccellenze e i principali eventi che propone il Comune maremmano.

A condurre Gaetano Alaimo con le interviste di Alessia Mancini.

Il 30 settembre alle 21, in diretta su Tele Lazio Nord (Canali 84, 629 e 848 Digitale terrestre), il Comune di Montalto di Castro sarà protagonista per la prima puntata de “Il Lazio degli Eventi” con immagini, interviste e curosità esclusive a cura del Comune e delle associazioni ed enti che lavorano per la promozione di Montalto e del suo splendido territorio, ricco di storia, cultura, ambiente e tipicità enogastronomiche.

Da Vulci al mare passando per gli eventi internazionali e la bontà delle sua storia, Montalto di Castro apre quindi la novità principale della seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti”: il programma “Il Lazio degli Eventi”, in onda ogni ultimo giovedì del mese nell’ambito della programmazione del format di TLN.



Come il sindaco di Montalto Sergio Caci anche altri sindaci hanno dato il loro ok per promuovere i propri Comuni su “Il Lazio degli Eventi” e, presto, sveleremo chi sono.

Appuntamento quindi al 30 settembre alle 21 su Tele Lazio Nord per parlare di Montalto di Castro e delle sue bellezze turistiche”!

Chi vuole mettersi in contatto con la redazione di “Il Lazio degli Eventi” può farlo chiamando il 340/9409572, mandando una mail a: laziodeglieventitln@libero.it.

Facebook: Il Lazio degli Eventi

Il Lazio degli Eventi