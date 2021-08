Cambiamenti climatici mai così veloci, alcuni già irreversibili

Il livello dei mari sale a ritmo triplo rispetto al XX secolo. L’Unione Europea ha una legge sul Clima con obiettivo la neutralità climatica entro il 2050

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il Consiglio dell’Unione Europea ha concluso recentemente la procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050.

L’adozione segue l’accordo politico raggiunto con l’Europarlamento il 21 aprile scorso, come riportato dall’Agenzia giornalistica ANSA.

Oltre agli obiettivi della neutralità climatica entro il 2050 e delle emissioni negative dopo quella data, la normativa europea sul clima – secondo quanto si ricorda in una nota – fissa un obiettivo vincolante per l’Unione di riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Dopo l’approvazione dell’Europarlamento, l’ulteriore votazione favorevole del Consiglio consente la pubblicazione della legge in Gazzetta dell’Unione e la sua entrata in vigore, presupposto del pacchetto clima che sarà presentato il 14 luglio. Si tratta delle prime undici proposte legislative che tradurranno i target della legge in normative settoriali e specifiche.

Oltre ai target di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050, la legge per il clima prevede che l’Unione Europea si doti di un obiettivo climatico intermedio per il 2040 e di una proiezione del bilancio indicativo dell’Unione per i gas a effetto serra per il periodo 2030-2050 (carbon budget). Il bilancio misurerà il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che dovrebbero essere emesse nel periodo senza mettere a rischio gli impegni dell’Unione ai sensi dell’accordo di Parigi.

La legge sul clima istituisce inoltre un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Il consiglio fornirà consulenza scientifica indipendente e produrrà relazioni sulle misure dell’Ue. La Commissione europea, infine, si impegnerà con i settori dell’economia che scelgono di preparare tabelle di marcia volontarie indicative per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. L’Esecutivo Ue dovrà monitorare lo sviluppo di tali tabelle di marcia, e facilitare il dialogo e la condivisione delle migliori pratiche tra le parti interessate.

“L’Europa ha la sua prima legge sul clima. I giovani erano scesi in strada per chiedere all’Ue di agire” contro i cambiamenti climatici “e l’Ue lo ha fatto. Questa legge porterà ad un’Europa ad una neutralità climatica dell’Ue entro il 2050”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter, saluta la chiusura della procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l’obiettivo della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050.

In un’altra logica predatoria dell’ambiente, il Brasile di Bolsonaro si appresta a votare leggi distruttive per la sopravvivenza della Foresta Amazzonica. Necessaria una vigorosa presa di posizione internazionale.

A fine settembre il Parlamento brasiliano si appresta a votare tre leggi distruttive per la sopravvivenza della foresta amazzonica. Basta che una sola di queste leggi venga approvata perché l’Amazzonia venga spinta oltre il suo punto di non ritorno.

Già adesso, l’Amazzonia sta producendo più CO2 di quanta ne assorbe. Al momento, ci troviamo ad una percentuale del quasi 23% della sua superficie distrutta. Molti esperti sostengono che tra il 23% e il 25% e, sicuramente, oltre il 25%, si avrà il punto di non ritorno per la sopravvivenza stessa della foresta Amazzonica: passato questo punto non sarà più in grado di rigenerarsi.

Una legge riguarda la possibilità di modificare la linea di demarcazione dei territori indigeni, fondamentalmente sarà molto facile spostare il loro confine dimostrando che è terra considerata utile a livello economico.

Un’altra legge riguarda le licenze ambientali. Questa si compone di due punti fondamentali:

– le licenze ambientali saranno rese molto più semplici da ottenere

– le licenze ambientali verranno date a livello locale, dando quindi alle autorità locali il potere di creare le loro regole per le licenze ambientali. In questo modo, quindi, sarebbero spinte a promulgare leggi che rendano molto semplice ricevere licenze, in modo da attrarre un più alto numero di multinazionali.

La terza legge si chiama “Land Grabbing Project” e fondamentalmente rende più facile deforestare alcuni terreni e appropriarsene.

Queste leggi che Bolsonaro si appresta a far votare a fine settembre sono in grado di portare l’Amazzonia oltre il punto di non ritorno in pochissimo tempo, distruggendo la vita di migliaia di popolazioni indigene e creando ripercussioni fortissime per tutto il pianeta.

Le popolazioni indigene hanno lanciato un grido di allarme per aiutarle in quella che hanno definito un’ultima battaglia: è molto facile per Bolsonaro far passare le leggi, dal momento che ha un grande margine di maggioranza in entrambe le camere del Parlamento, ma è ancora possibile opporsi, attirando l’interesse internazionale su questa situazione.

Quello che le popolazioni indigene stanno chiedendo è di aiutarle in ogni modo ad attirare l’attenzione internazionale sulla questione, non soltanto tra attivisti e scienziati ma raggiungendo l’intera comunità internazionale, con particolare attenzione al settore economico. Il messaggio che vogliono mandare agli investitori e alle compagnie, soprattutto nel settore agricolo è che, in realtà, se la situazione in Amazzonia peggiora perderanno molti più soldi di quanti ne vengono loro promessi.

Stanno organizzando un panel con vari esperti, al quale hanno invitato anche Greta.