Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 27/08/2021

Viterbo

Qualche nube in mattinata, ma con tempo stabile; sole prevalente nel corso del pomeriggio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +26°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata alternati a locali schiarite; al pomeriggio locali piogge interesseranno i settori interni, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto. In serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo stabile.

AL NORD

Al mattino piogge sparse e locali temporali su Liguria e Pianura Padana, asciutto altrove con poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, piogge sparse anche in Emilia Romagna e variabilità asciutta altrove. In serata cieli nuvolosi con piogge su tutte le regioni.