Macchina del fango, si avvicina la testimonianza di Renata Polverini

NewTuscia – VITERBO – L’inchiesta che ha preso il nome di “IV Potere” si è chiusa nel 2012, ma nove anni dopo, con i fatti sull’orlo della prescrizione il processo, che vede 5 parti civili e 8 imputati, non si è ancora concluso. Salvo ulteriori imprevisti, però, l’8 settembre dovrebbe testimoniare Renata Polverini; l’ex governatrice della Regione Lazio avrebbe dovuto essere ascoltata lo scorso 11 maggio se non fosse stato per la diversa composizione del collegio che ha fatto slittare l’udienza..

Tra le parti offese Francesco Battistoni, attuale senatore di Forza Italia e sottosegretario all’agricoltura, tra gli accusati, le cui imputazioni seguono due diversi capi, ossia macchina del fango e Vinitaly, il giornalista Paolo Gianlorenzo e l’ex assessora regionale all’agricoltura Angela Birindelli. Vengono contestate alle 8 persone a vario titolo, peculato, tentata estorsione, tentata concussione, abuso d’ufficio, corruzione, minacce, appropriazione indebita, sostituzione di persona, rivelazione di segreti d’ufficio, soppressione di atti e detenzione di arma.

Nel dettaglio, parti civili: Daniele Camilli, ex redattore dell’Opinione di Viterbo; Francesco Battistoni; Piero Camilli, imprenditore e sindaco di Grotte di Castro; la Regione Lazio e Antonio Riccardi, ex senatore Pdl ed ex editore di Gianlorenzo.

Accusati: Paolo Gianlorenzo; la collaboratrice Viviana Tartaglini; l’ex assessore regionale all’agricoltura Angela Birindelli; l’ex patron della Viterbese calcio e imprenditore Giuseppe Fiaschetti; l’impiegato dell’agenzia delle entrate Luciano Rossini; l’ex dipendente della Asl, Sara Bracoloni; l’ex direttore dell’assessorato all’agricoltura Roberto Ottaviani; l’ex commissario straordinario dell’Arsial Erder Mazzocchi.