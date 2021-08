Istituto Paolo Ruffini di Valentano, contributo di 75 mila euro per ulteriori lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche

NewTuscia – VALENTANO – “Passata una settimana sicuramente “complessa”, torniamo alla nostra quotidianità con una bella notizia. Ottenuti 75.000 € per l’Istituto Comprensivo “Paolo Ruffini” In vista del nuovo anno scolastico 2020-2021, il nostro Comune ha ottenuto un nuovo importante contributo dal Ministero dell’Istruzione, per ulteriori lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche, da destinare al plesso della scuola primaria e secondaria. Completato ormai totalmente il rifacimento della copertura e terminati tutti gli interventi di consolidamento statico, si stanno ora finendo gli intonaci delle facciate, ma grazie a questo nuovo finanziamento potremo organizzare anche al meglio gli ulteriori spazi del terzo piano dell’istituto, consegnando per il 13 settembre una scuola ancora più sicura ed efficiente ai nostri ragazzi. Valentano è tra i pochi comuni della provincia di Viterbo che è riuscito ad accedere ai fondi stanziati dal MIUR in questa annualità. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’attento lavoro di programmazione svolto dal consigliere Ranucci e dell’arch. Pagliaccia , che certifica ancora una volta la primaria attenzione che l’amministrazione rivolge ai bisogni della nostra scuola e dei nostri studenti”.

Ne dà notizia il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti.