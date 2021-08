Da un’idea di Catia Santoni nasce “Arte e Cultura nella città del Conclave”

NewTuscia – VITERBO – Un anno fa circa, un’amica di vecchia data, Catia Santoni, mi contatta per chiedermi aiuto nel realizzare un suo sogno di tipo editoriale.

Essendo un’assidua lettrice di libri, ed avendo contatti con scrittori e case editrici del nord, mi chiede se fosse possibile realizzare un evento culturale a Viterbo.

L’idea mi piacque, chiesi che tipo di argomento letterario intendesse esporre, mi rispose che si trattava di Medioevo.

Quindi se si deve parlare di medioevo quale migliore location del Palazzo Papale?

Cosi è nata “Arte e Cultura nella Città del Conclave”.

Lungo il percorso di costruzione di questo evento, abbiamo inserito anche sei poeti, artisti ed artigiani con la volontà di tramandare e conservare mestieri antichi che il tempo sta logorando.

Da contorno a questa due giorni di cultura non manca l’intrattenimento per grandi e piccini, primi fra tutti un ormai noto personaggio per i viterbesi il saltimbanco “FISCHIETTO della Girotondolo Animazione” conosciuto in città come “Frisigello”che con ilarità e leggiadria animerà le strade con i suoi salti e balli sui trampoli, poi la Compagnia teatrale amatoriale Faul ci allieterà con due spettacoli in costumi medievali, per i bambini la Wild Dogs Animazione Medievale ricostruirà ambienti e giochi di ruolo del tempo, infine Scuola Fiore dei Liberi ci accompagnerà con esibizioni raffinate di tecniche sulla scherma storica.

Si ringrazia Chiara Guidarini che dalla sua lontana Minozzo (Regio Emilia) ci ha sostenuto e supportato per coordinare autori, editori e le varie conferenze che si terranno all’interno del Centro Diocesano di Documentazione per la storia e la cultura religiosa (Ce.Di.Do.) praticamente un tesoro inestimabile di libri storici gestito in modo stupendo dal direttore Luciano Osbat.

Per il settore poesia si ringrazia Rosanna De Marchi per il notevole impegno nel coordinare i poeti che parteciperanno alla manifestazione, ben conosciuta nel viterbese per i suoi libri di raffinata ricerca sulla seconda guerra mondiale nel territorio viterbese e non solo, in questa circostanza conosceremo una Rosanna in nuovo stile presentando un libro inedito di sue poesie dove esprime per la prima volta i suoi sentimenti.

Non poteva di certo mancare Catia Santoni, ideatrice di questo progetto, che oltre a sopportare me, ha ben organizzato il tutto egregiamente, ma in modo particolare il settore artigiani ed artisti con diversi pittori scultori ed artigiani con mestieri antichi.

Il tutto, fatto con la massima semplicità, verrà introdotto da un storico e scrittore di pregio viterbese Giovanni Faperdue, autore di diversi libri sulla storia della nostra città, ma in modo particolare studioso dell’evento più importate della storia dell’umanità “Il Conclave”.

A chiudere la kermesse L’Associazione Culturale Pilastro Corteo Storico e Sbandieratori ci allieterà con uno spettacolo unico rigorosamente in costumi medievali.

Non ci rimane che dire vi aspettiamo.

L’organizzatore Marco Fumarola

Per editori e librerie parteciperanno:

Linee Infinite Edizioni, La Caravella editrice, Astro Edizioni, Edizioni Penne e Papiri, Ginevra Bentivoglio EditoriA e Etruria Libri.

Per gli autori parteciperanno:

Chiara Guidarini coordinatrice

Wanda Cherubini e Francesca Pandimiglio moderatrici

Ospiti:

Armando Comi, Cecilia Randall, Francesca Ceci, Francesco Falconi, Simone Draghetti, Francesco Zarzana, Luciano Proietti, Roberta Dieci, Alessandro Spalletta, Gianluca Stisi, Catia P. Bright, Antonio Gentile, MGL Valentini, Sabrina Ceni e Scarlett Douglas Scott

Locali:

Enrico Concioli, Fulvio Padrin, Giovanni Faperdue, Massimo Gimmelli, Matteo Bertolotti, Monica Saraca, Paolo Fanelli, Perla Angeli,Roberta Mezzabarba e Salvatore Enrico Anselmi.

Per i poeti parteciperanno:

Rosanna de Marchi coordinatrice

Anna Maria Stefanini, Simone Chiani, Marco Papacchini, Mirella Vitttoria Soldini e Sandro Maria Iacoponi per il padre Cesare Iacoponi.

Per Artisti ed Artigiani parteciperanno:

Alessandra Croci, Angelo Paccosi, Angelo Sangiorgi, Cinzia Chiulli, Danilo Mucelli, Deborah D’Ascenzi, Elena Urbani, Fabio Marchese, Francesca Sorbera, Francesco Pellegrinetti, Katia Presilli, Laura Ponti, Luigi Fondi, Marco Cannavò, Marco Pintus, Marco Scataglini, Mirella Luce, Olindo Cosimelli, Oscar Celestini, Paolo Crucilli, Riccardo Sanna, Simona Benedetti e Stefano Santinami.