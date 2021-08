Crisi in comune, il sindaco Arena presenterà il piano per uscirne

NewTuscia – VITERBO – Prevista una riunione della maggioranza nel corso dell mattina in cui il sindaco Giovanni Arena proporrà una strategia per uscire dalla crisi che si protrae da diverso tempo nel Comune d Viterbo. Le questioni da affrontare ruotano principalmente attorno alla ricostituzione della giunta, che azzerata circa 15 giorni fa, vede FdI avere diritto ad un altro assessore dopo il passaggio di consiglieri ex Lega tra le sue fila.

Altri problemi da affrontare riguardano l’assegnazione delle deleghe ai lavori pubblici, che, frammentati tra Laura Allegrini (Fratelli d’Italia) e Elpidio Micci (Forza Italia), sono gestite da partiti politici diversi. Sempre FdI, con il passaggio di Ombretta Perlorca tra le sue fila potrebbe chiedere di fatto che colore politico di assessorato e deleghe coincidano, ma le posizioni di Allegrini e Micci sembrano intoccabili. La soluzione proposta dal primo cittadino vede la creazione di una figura che faccia da tramite, Claudio Ubertini, con la carica di vice, ma non sembra essere vista di buon’occhio.

Urge comunque un’intesa a breve tra le parti coinvolte, soprattutto in vista dei 70 milioni di euro in arrivo che potrebbero cambiare le prospettive della città e che vanno spesi entro 240 giorni.

Se la crisi tra i partiti che compongono la maggioranza non dovesse risolversi al consiglio comunale del 31 agosto Giovanni Arena chiederà la fiducia.