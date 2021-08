Six Ways Lazio. Dimore storiche tour 2021, a palazzo Drago con il giovane chitarrista Yuri Yague

NewTuscia – BOLSENA – Il progetto Six Ways Lazio – Dimore Storiche Tour 2021 arriva a Bolsena sabato 28 agosto 2021 alle ore 21.00, presso la Dimora Storica di Palazzo Del Drago con il concerto all’aperto del giovane talento Yuri Yague (chitarra), che si svolgerà presso la Terrazza del Palazzo.

Il progetto propone – per la seconda stagione – l’idea di spettacoli dal vivo, e video-concerti diffusi sul canale ufficiale del progetto, per presentare artisti rappresentativi e originali – affermati o giovani talenti – della chitarristica classica contemporanea, unendoli alla storia, all’architettura, al paesaggio e al territorio laziale.

A cura del Centro di Cooperazione Culturale, con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, il concerto

che per l’occasione si avvale della collaborazione di Palazzo Del Drago e della Pro Loco di Bolsena – chiude la serie di concerti dal vivo inaugurati a luglio. Altri concerti presso altre Dimore storiche regionali, potranno essere seguiti online sul canale youtube del progetto (Sixways Festival) a partire da settembre 2021.

L’artista

Yuri Yague (chitarra classica e chitarra acustica – fingerstyle)

Yuri inizia a suonare la chitarra a soli otto anni e tre anni dopo si avvicina alla tecnica del fingerstyle e ai suoi più grandi maestri. Il suo talento per la composizione lo porta a vincere nel 2013 il primo premio del concorso New Sounds of Acoustic Music presso il festival Acoustic Guitar Meeting di Sarzana. Negli anni successivi pubblica una demo, partecipa a numerose masterclass con grandi esponenti mondiali della chitarra e si esibisce in vari concerti in Italia e in Germania, suonando come ospite in prestigiosi festival tra cui MiTo, Guitarren Festival di Hersbruck, Un Paese a Sei Corde e Torino Città delle 1000 Corde. La sua passione per la musica lo porta nel 2016 a iscriversi al corso di chitarra classica presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida della docente Dora Filippone. Nel 2018, dopo aver aperto un canale YouTube sul quale pubblica alcune delle sue composizioni, viene selezionato dal Conservatorio per partecipare a una masterclass tenuta da Daniel Bolshoy presso la Hugh Hogdson School of Music di Athens (UGA). Nel 2020 si laurea con la lode. Attualmente è iscritto al corso di laurea magistrale in chitarra classica al Conservatorio di Torino e approfondisce anche gli studi in musica jazz.

Per info e prenotazioni: progetto.sixways@gmail.com

Pagina facebook: https://www.facebook.com/sixwaysfestival

Ingresso: euro 10,00

Centro di Cooperazione Culturale APS