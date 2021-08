Sindaco Arena: crisi in comune in via di rientro

NewTuscia – VITERBO – Sembrerebbe rientrata la crisi in comune, dove ieri il sindaco Giovanni Arena alla fine dell’incontro con i gruppi di maggioranza e con i parlamentari Francesco Battistoni, Umberto Fusco e Mauro Rotelli, avrebbe rassicurato la cittadinanza che le frizioni tra la maggioranza si sarebbero disciolte.

Già da oggi secondo il primo cittadino, con i capigruppo dovrebbero elaborare una proposta migliorativa per la composizione delle deleghe per poi andare in contro alle esigenze di tutti i partiti: la parola chiave è equilibrio, armonia alla base di un miglioramento dell’organizzazione della giunta.

Dato che al momento non si vedono ostacoli di cui non si potrà venire a capo, la speranza è che entro sabato la squadra sarà trovata.