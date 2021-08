Sgarbi: “Viterbo è una tra le città più belle del mondo. Il “bombardamento” era, ovviamente, una metafora”

NewTuscia – SUTRI – Il sindaco di Sutri, che ieri in conferenza stampa a Bolsena ha presentato un’importante collaborazione per lo sviluppo culturale della Tuscia tra il museo di Palazzo Doebbing di Sutri e Palazzo Cozza Caposavi di Bolsena, torna sulle dichiarazioni fatte sulla città di Viterbo

“Viterbo è tra le più belle città del mondo e ho sempre rimproverato all’Unesco di non averla inserita nel Patrimonio dell’umanità. Ho studiato con passione Lorenzo da Viterbo, uno dei grandi maestri del rinascimento, e ho semplicemente detto che la splendida città storica e i suoi monumenti sono inquinati da una delle periferie più brutte, frutto di una speculazione selvaggia che non ha avuto rispetto per la meraviglia della città”, afferma Sgarbi, “il “ bombardamento” era, ovviamente, una metafora – colta immediatamente anche dal sindaco Arena, con cui ho parlato – di ciò che di brutto deve essere eliminato”

Comunicazione di Vittorio Sgarbi