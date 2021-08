Scuola musicale comunale, al via le masterclass

NewTuscia – VITERBO – Al via le masterclass della Scuola musicale comunale di Viterbo in collaborazione con l’associazione culturale XXI Secolo. I corsi previsti, in programma dal 23 agosto al 12 settembre presso la sede della Scuola musicale comunale di via Vico Squarano 56, riguardano composizione, canto, sassofono, pianoforte, flauto e violoncello. A darne notizia la consigliera comunale delegata Paola Bugiotti. “È importante, in questo momento, far leva sulle potenzialità artistiche della nostra città, per reagire a una crisi anche culturale che la pandemia ha acuito e amplificato e alla quale è necessario far fronte con rinnovato entusiasmo. In linea con la missione della Scuola musicale comunale di Viterbo, le masterclass hanno lo scopo di divulgare il grande repertorio musicale soprattutto tra i giovani, scoprire e promuovere nuovi talenti, valorizzare le competenze professionali di docenti altamente qualificati”.

Nel dettaglio, questo il calendario:

23 – 26 agosto – sassofono, M° Marcello Balena

23 – 27 agosto – pianoforte, M° Maria Cristina Paolucci

30 agosto – 2 settembre – canto, M° Delia Surratt

30 agosto – 2 settembre – flauto, M° Alessandro Cilona

30 agosto – 2 settembre – violoncello, M° Daniela Bellavia

1 – 4 settembre – composizione e teoria, M° Fabrizio Bastianini

6 – 12 settembre – pianoforte, M° Fabrizio Viti

Le lezioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative antiCovid.