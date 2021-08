Parco della Resistenza, prima parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Venerdì 27 agosto alle 19.00 quinto e ultimo appuntamento presso il Parco della Resistenza (Parco Antonelli) con la prima parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, prima dello spostamento presso il Teatro della Fondazione Cariciv dal mese di settembre per i successivi cinque appuntamenti.

La rassegna letteraria, organizzata dall’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia con il contributo della Fondazione Cariciv e di altri benefattori tra cui il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, CVM il Rubinetto, Oro In di Mario Girelli, Ombrellificio Pianelli, Le delizie di Nonna Rosa, i

l Demodé cocktail bar, Estetica Annalaura e la Palestra VIP Club, vede questa volta ospite la scrittrice Imma Vitelli.

Dopo aver iniziato il suo percorso di giornalista con una specializzazione alla Columbia School of Journalism di New York, è stata a lungo corrispondente di guerra per Vanity Fair. Per la rivista ha raccontato storie, parlando spesso di guerra e delle persone che l’hanno vissuta, occupandosi soprattutto di Medio Oriente.

“La guerra di Nina” (Longanesi) è il suo primo romanzo e racconta la storia d’amore tra Nina, una giovane reporter italiana, e Omar, un fotografo di guerra siriano con un orribile segreto alle spalle. La storia è ambientata in Siria, dove Nina, oltre a conoscere personaggi intensi e straordinari, scoprirà che dietro gli ideali più o meno onesti dei proclami si celano faide ataviche e vendette personali che finiranno con l’imporre un prezzo altissimo alla passione tra lei e Omar. Il libro ha ricevuto i premi “Mondi Lucani 2021” e “Torre d’argento 2021”.

La presentazione del libro sarà a cura di Vincenza Campopiano e Ernesto Berretti. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli.