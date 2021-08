Montalto, imbarcazione in fiamme: messe in salvo 7 persone

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – E’ stata notata nel primo pomeriggio da alcuni bagnanti di Montalto Marina, la densa nube di fumo che si alzava in lontananza per decine di metri e proveniente, sembrerebbe, da un’imbarcazione di medie dimensioni in fiamme con sette perone a bordo.

Sul posto presente la guardia costiera di Montalto per le operazioni di salvataggio con la motovedetta di 7 persone adulte. Lo scafo del mezzo sembrerebbe essere andato distrutto ma per fortuna i passeggeri non avrebbero riportato ferite.

Le cause del rogo sono ancora incerte.